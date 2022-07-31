Спасатели нашли тело второго утонувшего накануне амурчанина

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, сначала спасатели вели поиски с помощью эхолота. Специалисты просмотрели дно водоема примерно в том месте, где последний раз видели мужчину. Обозначили несколько точек буйками и приступили к погружению. Первый спуск провели с лодки, второй – с берега.

Тело утонувшего удалось обнаружить на глубине 7 метров в 50 метрах от берега. Как ранее писало Амур.инфо, в эти выходные спасателям дважды пришлось погружаться. Первый несчастный случай на воде произошел на карьере возле станции Арга в Серышевском районе. Там тоже утонул мужчина. Как уже сообщало Амур.инфо, его тело было найдено сегодня.

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#происшествия

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Елена Попович