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31июля
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сегодня, 19:01 0

Спасатели нашли тело второго утонувшего накануне амурчанина

Оно было найдено в 50 метрах от берега Владимирского озера

Спасатели нашли тело второго утонувшего накануне амурчанина
Фото: Скриншот видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, сначала спасатели вели поиски с помощью эхолота. Специалисты просмотрели дно водоема примерно в том месте, где последний раз видели мужчину. Обозначили несколько точек буйками и приступили к погружению. Первый спуск провели с лодки, второй – с берега.

Тело утонувшего удалось обнаружить на глубине 7 метров в 50 метрах от берега.

Как ранее писало Амур.инфо, в эти выходные спасателям дважды пришлось погружаться. Первый несчастный случай на воде произошел на карьере возле станции Арга в Серышевском районе. Там тоже утонул мужчина. Как уже сообщало Амур.инфо, его тело было найдено сегодня.

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#происшествия

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