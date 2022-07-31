10 дней амурская школьница покоряла Арктику на «Ледоколе открытий»

Фото: Анастасия Жидкова

10 дней, с 19 по 28 июля, амурская победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена» провела на ледоколе в одной из самых суровых климатических зон мира.

Дорога к Арктике началась у Анастасии Жидковой, ученицы школы № 2 города Благовещенска, два года назад. В пик пандемии ее классный руководитель Юлия Вячеславовна посоветовала ребятам не сидеть без дела, а попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Организаторы конкурса, согласно положению, обещали победителям значительные денежные призы и путевку в «Артек».

— В большой куш мы с одноклассниками как-то не поверили, – признается Анастасия, – но шанс получить возможность побывать в «Артеке» я упустить не могла. Этот лагерь – мечта детства.

Первый этап был заочным: ребята-участники писали кейсы и проходили тесты на интеллект и кругозор прямо на местах онлайн. С этим юная жительница Приамурья легко справилась. Затем был полуфинал в Хабаровске в лагере «Созвездие».

— Здесь царила незабываемая дружеская атмосфера! Все участники и организаторы за короткое время сдружились, – с трепетом в голосе вспоминает Анастасия. – В полуфинале у нас проверили хардскилс, знания по конкретным предметам, и софтскилс, то есть те навыки, которые нужны в разных ситуациях и не завязаны на конкретной сфере, например, умение работать с разными программами и делать презентации.

После полуфинала Настю ждал заветный Артек. До победы тогда дойти не удалось, но у девочки появилась твердая цель – занять ведущие позиции в рейтинге конкурсантов. С чем Анастасия справилась на 150 % уже в 2021 году. Она с нуля прошла весь путь заново, от отборочного этапа до финала в «Артеке», с той лишь разницей, что полуфинал был в Приморье на базе лагеря «Океан».

Опыт, целеустремленность и вера в свои силы привели юную амурчанку на пьедестал «Большой перемены». Она стала второй в рейтинге по России среди подгруппы 9-10 классов. В качестве трофеев Анастасия получила денежный приз в 200 тысяч рублей на мечту, небольшое путешествие в Южно-Сахалинск (но это еще за победу в полуфинале) и супер-приз «Большой перемены» – 10 дней на «Ледоколе открытий» среди льдин и айсбергов Арктики в кругу талантливейших ребят со всей страны. В это путешествие отправились 35 одиннадцатиклассников и 35 ребят из подгруппы 9-10 классов, победивших в «Большой перемене».

Подумать только, Настя променяла 10 дней долгожданного амурского лета на арктическое, если такое бывает. Впрочем, выбор был куда сложнее. Как оказалось, даты арктического путешествия совпали с датами заезда в Артек, куда Настя выиграла путевку, поучаствовав уже в конкурсе самого Всероссийского лагеря.

— Выбор был непростым, – признается юная путешественница. – Но вполне очевидным. Побывать в Арктике на настоящем ледоколе – просто нереальная мечта.

И девочка не прогадала, эти 10 дней без связи и суши стали для нее «лучшим путешествием».

За декаду ребята прослушали множество научно-популярных лекций от сотрудников Росатома, познакомились с настоящим полярником Виктором Боярским, который щедро делился с юными друзьями знаниями и историями из своих экспедиций, сыграли бессчетное количество партий в «Мафию», поставили немало творческих номеров и даже снялись в клипе Стаса Море.

— А еще мы встретили настоящего полярного медведя, он прогуливался по льдинам, когда мы проплывали мимо. Это завораживающее зрелище, – вспоминает Настя, – никто из нас так близко еще не видел белых мишек. Капитан заметил наш восторг и постарался пристать поближе, но медведь долго позировать не стал: испугался и убежал.

А сколько айсбергов встретилось ребятам на пути – у Анастасии сотня снимков на фоне ледяных «гор».

— Когда мы прошли заветную отметку в 90 градусов, капитан ледокола дал торжественный гудок и стал искать идеальную льдину для высадки нашей экспедиции.

Пять часов заняли поиски у опытного моряка. Нужная льдина была найдена и покорена. Ребята установили свою метку, сделали несметное количество фото и наигрались в снежки – как ни как, Северный полюс – самое место для этой забавы, снега тут хватает круглый год.

Впрочем, холодно ребятам во время путешествия не было. На ледоколе круглые сутки были уютные +25, а за бортом не ниже +1. Лето, как ни крути.

— Замерзнуть шансов не было, – вспоминает Настя. – Нас проинструктировали, что брать и как одеваться, плюс выдали кучу мерча: куртки, шарфы, шапки. Было очень комфортно.

Мама Насти отправляла свою дочь в северное путешествие с легким сердцем, очень радовалась, что ее девочке выпал этот шанс, шанс на миллион.

— Моя 15-летняя Настя настолько уже самостоятельная и опытная путешественница, что даже сбор чемоданов никому не доверяет, - с гордостью делится Елена Владимировна.

Мама Насти во всех начинаниях поддерживает девочку, а в конкурсе «Большая перемена» даже выступила ее наставником, это стало возможным благодаря ее педагогическому образованию.

За короткое путешествие 100 человек с ледокола буквально проросли друг в друга, дружно общались ребята не только между собой, но и с наставниками и членами команды судна. Капитан рассказывал ребятам о своей морской карьере и старался привить юным покорителям ледовых вод любовь к Северному полюсу. Расставание далось всем непросто.

— После высадки в Мурманске мы всю ночь не спали, прощались, – с грустью в голосе делится Анастасия. – У ребят отъезд был в разное время, так и провожали друг друга небольшими группами.

Амурская школьница еще толком не успела распаковать чемоданы, а уже готовится заходить на третий круг – она подала заявку на участие в «Большой перемене» в новом сезоне.

Фото: личный архив Анастасии Жидковой