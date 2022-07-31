Амурские спасатели нашли тело одного из утонувших накануне мужчин

Амурчанин утонул в субботу на карьере в Серышевском районе.

По словам очевидцев, мужчина во время отдыха возле воды решил искупаться. После того как он нырнул, его больше не видели. Водолазы обследовали дно водоёма. Тело было найдено в четырёх метрах от берега на глубине трёх метров.

Фото в материале: Амурский центр ГЗ и ПБ

Благовещенские спасатели продолжают поиски мужчины, утонувшего на Владимировском озере. Работы ведутся в том числе с помощью эхолота, сообщают Амурские спасатели.