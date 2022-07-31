В Тамбовском районе празднично открыли сезон цветения лотосов

Корреспонденты Амур.инфо побывали в селе Липовка на празднике, повещённом открытию сезона цветения лотосов. Кому не удалось попасть на праздник, не расстраивайтесь, посмотрите сюжет и приезжайте, время увидеть лотосы есть до середины сентября.

Лотос Комарова на озеро Косицинское в Липовку привёз учёный-энтузиаст Павел Жирнов. Цветы прижились и стали гордостью села.

Видео: Амур.инфо

Местные жители туристам рады, но очень просят относиться к растениям бережно. Лотос занесён в Красную книгу. Сорванный цветок может обернуться штрафом в пять тысяч рублей. Да и радовать своих обладателей он долго не будет, срезанный лотос не проживёт и часа. Кроме того, амурчан просят не ходить по озеру среди растений, чтобы не повредить их корневую систему.

Приезжать в Липовку лучше в утренние часы или, наоборот, вечером. Тенька рядом с озером нет. Зато есть табличка с надписью «купаться запрещено», поэтому охладиться не удастся. С собой рекомендуем взять плед и перекус, пикник в таком живописном месте – идеальное завершение поездки.

Как добраться?

Проще всего это сделать на своём автомобиле, Липовка находится в 46 километрах от Благовещенска, совсем рядом с Тамбовкой. Дорога хорошая, везде стоят указатели, заблудиться будет сложно.

Еще один вариант заказать такси – дорога туда и обратно обойдётся в три тысячи рублей, если ехать вчетвером, то для одного путешествие будет стоить 750 рублей.

Посмотреть на озеро с лотосами возят и туристические фирмы. Экскурсия обойдется в 800 рублей. Она длится три часа, этого хватит, чтобы вдоволь насладиться природой и сделать яркие фотографии на память.

Где еще растут лотосы в Амурской области?

в Хинганском заповеднике (Архаринский район);

в посёлке Прогресс;

в селе Новотроицкое Благовещенского района;

на озере Полуозерка на окраине поселка Бурея в Бурейском районе;

в селе Ивановка Ивановского района (но не в этом году).

В Ивановке сейчас активно восстанавливают озеро лотосов. Но этому мешают ондатры, они поедают краснокнижные растения.