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сегодня, 16:42 2

В Тамбовском районе празднично открыли сезон цветения лотосов

Корреспонденты Амур.инфо побывали в селе Липовка

В Тамбовском районе празднично открыли сезон цветения лотосов
Фото: Амур.инфо

Корреспонденты Амур.инфо побывали в селе Липовка на празднике, повещённом открытию сезона цветения лотосов. Кому не удалось попасть на праздник, не расстраивайтесь, посмотрите сюжет и приезжайте, время увидеть лотосы есть до середины сентября.

Лотос Комарова на озеро Косицинское в Липовку привёз учёный-энтузиаст Павел Жирнов. Цветы прижились и стали гордостью села.

Видео: Амур.инфо

Местные жители туристам рады, но очень просят относиться к растениям бережно. Лотос занесён в Красную книгу. Сорванный цветок может обернуться штрафом в пять тысяч рублей. Да и радовать своих обладателей он долго не будет, срезанный лотос не проживёт и часа. Кроме того, амурчан просят не ходить по озеру среди растений, чтобы не повредить их корневую систему.

Приезжать в Липовку лучше в утренние часы или, наоборот, вечером. Тенька рядом с озером нет. Зато есть табличка с надписью «купаться запрещено», поэтому охладиться не удастся. С собой рекомендуем взять плед и перекус, пикник в таком живописном месте – идеальное завершение поездки.

Как добраться?

  • Проще всего это сделать на своём автомобиле, Липовка находится в 46 километрах от Благовещенска, совсем рядом с Тамбовкой. Дорога хорошая, везде стоят указатели, заблудиться будет сложно.
  • Еще один вариант заказать такси – дорога туда и обратно обойдётся в три тысячи рублей, если ехать вчетвером, то для одного путешествие будет стоить 750 рублей.
  • Посмотреть на озеро с лотосами возят и туристические фирмы. Экскурсия обойдется в 800 рублей. Она длится три часа, этого хватит, чтобы вдоволь насладиться природой и сделать яркие фотографии на память.

Где еще растут лотосы в Амурской области?

  • в Хинганском заповеднике (Архаринский район);
  • в посёлке Прогресс;
  • в селе Новотроицкое Благовещенского района;
  • на озере Полуозерка на окраине поселка Бурея в Бурейском районе;
  • в селе Ивановка Ивановского района (но не в этом году).

В Ивановке сейчас активно восстанавливают озеро лотосов. Но этому мешают ондатры, они поедают краснокнижные растения.

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#отдых #природа

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    ...Прочитают вандалы - и ондатр с собой привезут! Обыскивать при въезде!

  • mp2mp

    mp2mp
    11 минут назад

    Ошибка в расстоянии, километров 65-66

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