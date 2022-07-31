В Благовещенске новый облик получат несколько исторических зданий

На очередном заседании правительства Амурской области под председательством губернатора обсуждался план ремонта исторических зданий Благовещенска. О ходе ремонтов на объектах присутствующим рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области Виталий Ребизант.

По словам руководителя инспекции, одним из масштабных проектов реконструкции этого года является ремонт здания Амурского областного Дома народного творчества, бывшего Дома офицеров Советской Армии. Также идёт реставрация главного корпуса БГПУ – фасад закончен на 80 процентов, готовится ремонт крыши здания. На улице Амурской продолжается реконструкция «Дома Саяпина» – филиала областного краеведческого музея. До конца этого года планируется начать работы на здании погранзаставы, на улице Шевченко, 2.

На улице Калинина окончен ремонт здания бывшей Мещанской управы, работы были профинансированы из федерального бюджета. Ещё два исторических здания были отремонтированы за счёт средств частных инвесторов.

На очереди реконструкция здания областного суда, «Дома Котельникова», учебного корпуса БГПУ на Горького, Амурского областного военкомата и ряда других зданий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— В этом году на реставрацию памятников архитектуры Благовещенска из областного бюджета мы направили более 310 миллионов рублей, это в три раза больше чем в 2021. Работы идут интенсивно. Понятный план, хороший охват. В следующем год в приоритете: БГПУ, здания таможни (погранзаставы), областного военкомата, типографии УВД и областного суда. При формировании бюджета будем учитывать финансирование на реставрацию этих объектов культурного наследия, – прокомментировал ход работ амурский губернатор.