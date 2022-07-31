Космодром Восточный и «Прииск Соловьевский» вошли в федеральный сборник промтуризма

Интернет-сборник выпустило агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России.

На странице, посвященной Восточному, путешественники могут познакомиться с информацией о космодроме и его объектах, прочитать полное описание маршрута и записаться на экскурсию. На Восточном туристы могут побывать на стартовом комплексе, увидеть мобильную башню обслуживания, посетить технический комплекс и зал монтажно-испытательного комплекса, где происходит сборка ракет. А в пусковой период путешественники могут стать свидетелями пуска ракет в космос.

В сборник вошла также поездка на золотодобывающее предприятие «Прииск Соловьёвский» в Тындинском районе. Здесь туристы могут узнать, чем отличается россыпное золото от рудного, в каких объемах его добывают и почему на прииске считают, что главное золото – это не металл, а люди, добывающие его. Забронировать экскурсию на производство можно двумя способами: оставить заявку на сайте или связаться с ответственным лицом предприятия.

— Оказаться во всероссийском путеводителе по промышленному туризму – это большой успех. С 2021 года наш регион участвует в акселерационной программе по промтуризму. Наша стратегия не только стала одной из лучших в России, но и принесла первые плоды. Космодром Восточный за четыре месяца посетили более 1 500 туристов, «Прииск Соловьёвский» также является популярной точкой притяжения для путешественников. Благодаря путеводителю, о туристическом потенциале Амурской области узнают еще больше россиян, которые непременно захотят посетить наш удивительный край, – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Онлайн-путеводитель размещен на сайте акселератора промтуризма в разделе «Экскурсии».