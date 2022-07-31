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31июля
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сегодня, 15:27 0

Амурчанин, убивший знакомого в первый день года, отправится на нары

Его будут судить за умышленное убийство

Амурчанин, убивший знакомого в первый день года, отправится на нары
Фото: Амур.инфо

Следственным отделом СК по Шимановскому району окончено расследование убийства, которое произошло во время распития спиртных напитков в селе Ушаково Шимановского района.

Судя по материалам дела, 39-летний местный житель в ходе новогоднего веселья 1 января этого года умышленно выстрелил из огнестрельного оружия в своего 24-летнего знакомого. Последний скончался на месте.

К настоящему времени следствием собрана необходимая доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает Управление Следственного комитета по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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