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31июля
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сегодня, 13:36 0

В Европе начали регистрировать смерти от оспы обезьян

Летальным исходом течение заболевания закончилось для двух жителей Испании

В Европе начали регистрировать смерти от оспы обезьян
Фото: Амур.инфо

В Испании подтверждены два первых летальных случая среди пациентов, заражённых оспой обезьян. Ранее пять летальных исходов было зафиксировано в странах Африки и один – в Бразилии.

По данным национальной сети эпидемиологического надзора Испании, по состоянию на 29 июля в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы, сообщает Интерфакс.

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#медицина #происшествия

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