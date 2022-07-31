В Европе начали регистрировать смерти от оспы обезьян

В Испании подтверждены два первых летальных случая среди пациентов, заражённых оспой обезьян. Ранее пять летальных исходов было зафиксировано в странах Африки и один – в Бразилии.

По данным национальной сети эпидемиологического надзора Испании, по состоянию на 29 июля в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы, сообщает Интерфакс.

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Виктория Большакова