В Европе начали регистрировать смерти от оспы обезьян
Летальным исходом течение заболевания закончилось для двух жителей Испании
В Испании подтверждены два первых летальных случая среди пациентов, заражённых оспой обезьян. Ранее пять летальных исходов было зафиксировано в странах Африки и один – в Бразилии.
По данным национальной сети эпидемиологического надзора Испании, по состоянию на 29 июля в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы, сообщает Интерфакс.
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