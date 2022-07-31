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31июля
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сегодня, 12:59 3

Этим летом лотосы в Ивановке уже не расцветут

Их загубила ондатра

Этим летом лотосы в Ивановке уже не расцветут
Фото: Телеграм-канал газеты «Амурец»

Ондатра, о которой уже писало Амур.инфо, продолжает лакомиться растениями.

«30.07.22. Сегодня проверяли посадки лотосов: появились пропавшие и увядающие листья. "Выудив" их, понимаем, что ондатра "поработала" под водой. Обидно, что выбирает она более крупные листья (видимо, там сочнее стебель). Уничтоженных листьев более 30. Если такое будет продолжаться дальше, то вся работа по восстановлению лотосов в этом году напрасна. А так хотелось бы красоты…», – рассказали телеграм-каналу газеты «Амурец» супруги Александр и Татьяна Титаренко, занимающиеся восстановлением лотосов в селе.

Фото: телеграм-канал газеты «Амурец»

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#природа

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Зверушка просто хочет есть...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Зверушку на шапки надо пустить, чтобы красоту не портила.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    24 минуты назад

    Надо будет зимой к шапке Олдлорда приглядеться...

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