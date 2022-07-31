Этим летом лотосы в Ивановке уже не расцветут

«30.07.22. Сегодня проверяли посадки лотосов: появились пропавшие и увядающие листья. "Выудив" их, понимаем, что ондатра "поработала" под водой. Обидно, что выбирает она более крупные листья (видимо, там сочнее стебель). Уничтоженных листьев более 30. Если такое будет продолжаться дальше, то вся работа по восстановлению лотосов в этом году напрасна. А так хотелось бы красоты…», – рассказали телеграм-каналу газеты «Амурец» супруги Александр и Татьяна Титаренко, занимающиеся восстановлением лотосов в селе.

Фото: телеграм-канал газеты «Амурец»