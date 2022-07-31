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сегодня, 12:24 4

Здание детского сада в Благовещенске оказалось непригодным для приёма детей

Малышей переведут в другой корпус

Здание детского сада в Благовещенске оказалось непригодным для приёма детей
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что второй корпус детсада № 32 на улице Молодёжной будет закрыт. Здание, где раньше были конюшни, а ныне дошкольное учреждение, не прошло приёмку к новому учебному году.

Под детский сад в областном центре когда-то приспособили здание бывших конюшен 1950 года постройки. Проблемы начались пару лет назад, когда над пищеблоком частично посыпался потолок. Сейчас корпус нуждается в комплексном ремонте, на который необходимо, по подсчётам специалистов, почти 11 миллионов рублей.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

«И на этой отправной точке важно принять взвешенное, рациональное решение. Можно изыскать средства из резервного фонда и направить их на ремонт изношенного здания. Или же потратить деньги на разработку проекта для нового детского сада, а дальше участвовать в региональных и федеральных программах. Ещё один вариант – перераспределить детей в детский сад, который к 2024 году возведём в 800 квартале», – написал Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Пока же к началу нового учебного года все 28 малышей будут переведены в первый корпус детского сада на улице Зелёной.

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#дети #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    конечно если заниматься только дорогами,то детские садики скоро разрушатся

  • Светок

    Светок
    2 часа назад

    А когда были конюшни? Всю жизнь прожили на 5 Стройке и дети наши ходили в этот д/сад, и было два корпуса с хорошим детским участком, а потом просто кому то отдали, и затем все развалилось, в такую даль в 32 д/сад пешком ходить, автобусного сообщения в тот район нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "если заниматься только дорогами"

    На что деньги дали, на то и тратит - бюджет не мэр принимал. Не будет дорог, кого будешь ругать?

  • Undertaker

    Undertaker
    56 минут назад

    Хорош ануслизингом заниматься, там говном всю дорогу прет, нужно ВВП уведомить о данной ситуации

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