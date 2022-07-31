Здание детского сада в Благовещенске оказалось непригодным для приёма детей

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что второй корпус детсада № 32 на улице Молодёжной будет закрыт. Здание, где раньше были конюшни, а ныне дошкольное учреждение, не прошло приёмку к новому учебному году.

Под детский сад в областном центре когда-то приспособили здание бывших конюшен 1950 года постройки. Проблемы начались пару лет назад, когда над пищеблоком частично посыпался потолок. Сейчас корпус нуждается в комплексном ремонте, на который необходимо, по подсчётам специалистов, почти 11 миллионов рублей.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

«И на этой отправной точке важно принять взвешенное, рациональное решение. Можно изыскать средства из резервного фонда и направить их на ремонт изношенного здания. Или же потратить деньги на разработку проекта для нового детского сада, а дальше участвовать в региональных и федеральных программах. Ещё один вариант – перераспределить детей в детский сад, который к 2024 году возведём в 800 квартале», – написал Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Пока же к началу нового учебного года все 28 малышей будут переведены в первый корпус детского сада на улице Зелёной.