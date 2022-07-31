В Благовещенском районе поймали 26 бездомных собак
Их доставили в приют
26 животных поместили в новый приют, расположенный в селе Садовое.
Исполнение закона об ответственном обращении с животными было затруднено в течение некоторого времени в связи с подтоплением приюта в селе Игнатьево в прошлом году. После обрушения одной из несущих стен здания для межмуниципального приюта было решено найти новое место.
Новый приют развернули в селе Садовое, сообщает администрация Благовещенского района.
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