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сегодня, 11:12 2

В Благовещенском районе поймали 26 бездомных собак

Их доставили в приют

В Благовещенском районе поймали 26 бездомных собак
Фото: Администрация Благовещенского района

26 животных поместили в новый приют, расположенный в селе Садовое.

Исполнение закона об ответственном обращении с животными было затруднено в течение некоторого времени в связи с подтоплением приюта в селе Игнатьево в прошлом году. После обрушения одной из несущих стен здания для межмуниципального приюта было решено найти новое место.

Новый приют развернули в селе Садовое, сообщает администрация Благовещенского района.

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#Благрайон #животные #закон

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Как говорит Нифашев, лучше бы на детей потратились, чем на бессмысленное содержание никому не нужных собак!

  • холостяк

    холостяк
    19 минут назад

    Oldlord

    2 часа назад

    Как говорит Нифашев, лучше бы на детей потратились, чем на бессмысленное содержание никому не нужных собак!

    Холостяк.

    Для Вас все плохо! Бегают собаки по городу- ПЛОХО. Сидят в приюте тоже ПЛОХО.

    Да, конечно смешно, считать передержку на месяц- приютом.

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