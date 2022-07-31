В Благовещенском районе поймали 26 бездомных собак

26 животных поместили в новый приют, расположенный в селе Садовое.

Исполнение закона об ответственном обращении с животными было затруднено в течение некоторого времени в связи с подтоплением приюта в селе Игнатьево в прошлом году. После обрушения одной из несущих стен здания для межмуниципального приюта было решено найти новое место.

Новый приют развернули в селе Садовое, сообщает администрация Благовещенского района.