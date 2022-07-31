Ночное ДТП унесло жизни пяти амурчан

Обновлено: 09:58



Смертельная авария произошла на 38 километре автодороги Белогорск – Благовещенск.

Автомобиль Тойота Lite Ase noah совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ». Страшная трагедия унесла жизни пяти человек.

— В результате столкновения водителя микроавтобуса зажало в кабине – чтобы его извлечь потребовалась помощь профессионалов. С помощью подручных средств спасатели и пожарные отогнули дверь, подняли руль и вытащили тело из автомобиля. По приезде к месту аварии экстренных служб пассажиры и водитель были уже мертвы, – сообщает в своем телеграм-канале амурский центр ГЗ и ПБ.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

На ликвидации ДТП работали специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности – спасатели из Белогорска и пожарные пожарной части № 21 села Томичи Белогорского округа.

Обновлено 9.58

Как сообщили в амурском УМВД, по факту ДТП с пятью погибшими уже возбуждено уголовное дело.

В полиции уточняют, что легковушка столкнулась с припаркованным «КамАЗом».

Фото: УМВД России по Амурской области

В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 2003 года рождения, и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения. Личности еще двух погибших в настоящее время устанавливаются. Также сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.