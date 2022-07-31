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31июля
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сегодня, 10:37 1

В Госдуме рассмотрят возможность выплаты 13-ой пенсии

Законопроект будут обсуждать на осенней сессии

В Госдуме рассмотрят возможность выплаты 13-ой пенсии
Фото: Амур.инфо

Как пишут «Известия», в Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом изданию сообщили в аппарате фракции «Справедливой России – За правду». По словам ее лидера Сергея Миронова, такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально защищенных категорий граждан. Кроме того, это будет мерой дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики.

Проект документа предлагает, что раз в год в декабре пожилые граждане будут получать дополнительную выплату, так называемую 13-ю пенсию. Кроме того, поправками предусматривается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80 – как в действующей редакции закона.

В других фракциях отнеслись к законопроекту по-разному.

— В принципе такую инициативу можно поддержать. Хотя лучше просто сделать так, чтобы пенсии в России соответствовали международному уровню. Это значит, что они должны составлять примерно 40 % от зарплаты, а не 30 %, как у нас сейчас, – заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

В ЛДПР напомнили, что их фракция также разработала аналогичный законопроект по поручению экс-лидера партии Владимира Жириновского. По их оценкам, затраты на 13-ю пенсию составят 786 миллиардов.

В «Единой России» сообщили, что пока не видели этого законопроекта, поэтому воздержатся от его оценок.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что большинству российских пенсионеров сегодня необходима дополнительная финансовая поддержка.

— Уровень пенсионного обеспечения россиян нельзя считать соответствующим современным требованиям. По определенным прогнозам, мы должны были выйти на размер пенсий в два – два с половиной прожиточных минимума (около 25 тысяч рублей. – «Известия»). Но этого не произошло, – пояснил эксперт.

По его словам, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, – это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии.

— Это то же самое, только вид сбоку. Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит, так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег, – отметил Валерий Рязанский.

Это мнение разделяет и политтехнолог Константин Калачев. По его словам, власть не индексировала выплаты работающим пенсионерам, поэтому тем более не пойдет на начисление 13-й пенсии. При этом эксперт признал, что размер выплат пожилым людям в России оставляет желать лучшего. Неслучайно власти регулярно делают определенные надбавки.

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#хорошие новости #экономика

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    не выплатят-ЕР против

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