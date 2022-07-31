В Госдуме рассмотрят возможность выплаты 13-ой пенсии

Проект документа предлагает, что раз в год в декабре пожилые граждане будут получать дополнительную выплату, так называемую 13-ю пенсию. Кроме того, поправками предусматривается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80 – как в действующей редакции закона.

В других фракциях отнеслись к законопроекту по-разному.

— В принципе такую инициативу можно поддержать. Хотя лучше просто сделать так, чтобы пенсии в России соответствовали международному уровню. Это значит, что они должны составлять примерно 40 % от зарплаты, а не 30 %, как у нас сейчас, – заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

В ЛДПР напомнили, что их фракция также разработала аналогичный законопроект по поручению экс-лидера партии Владимира Жириновского. По их оценкам, затраты на 13-ю пенсию составят 786 миллиардов.

В «Единой России» сообщили, что пока не видели этого законопроекта, поэтому воздержатся от его оценок.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что большинству российских пенсионеров сегодня необходима дополнительная финансовая поддержка.

— Уровень пенсионного обеспечения россиян нельзя считать соответствующим современным требованиям. По определенным прогнозам, мы должны были выйти на размер пенсий в два – два с половиной прожиточных минимума (около 25 тысяч рублей. – «Известия»). Но этого не произошло, – пояснил эксперт.

По его словам, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, – это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии.

— Это то же самое, только вид сбоку. Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит, так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег, – отметил Валерий Рязанский.

Это мнение разделяет и политтехнолог Константин Калачев. По его словам, власть не индексировала выплаты работающим пенсионерам, поэтому тем более не пойдет на начисление 13-й пенсии. При этом эксперт признал, что размер выплат пожилым людям в России оставляет желать лучшего. Неслучайно власти регулярно делают определенные надбавки.