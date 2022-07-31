Два амурчанина пытались пронести в колонию средство связи

Два жителя Белогорска пытались пронести в возжаевскую колонию мобильный телефон. Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области, использование таких средств связи заключенными строжайше запрещено законом.

— Стоит отметить, что для общения с родственниками и близкими осужденные могут использовать телефоны, установленные во всех исправительных учреждениях, а также пользоваться услугами почтовой связи, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что амурчан с мобильным телефоном задержали на территории, прилегающей к исправительной колонии. Им грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области