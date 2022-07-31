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сегодня, 08:03 0

Часть Белогорска на несколько дней останется без горячей воды

Специалисты будут устранять порывы

Часть Белогорска на несколько дней останется без горячей воды
Фото: Амур.инфо

Городская администрация сообщает, что в ходе проведения повторных гидравлических испытаний перед началом подачи горячего водоснабжения на котельной «Районная» обнаружены порывы на двух участках. Специалистам предстоит провести восстановительные работы.

В связи с этим с 1 по 3 августа горячей воды не будет по адресам:

  • улица Красноармейская, 6, 8, 34, 36, 25, 23, 21, 19, 13, 11, 15;
  • улица Новая, 30;
  • улица Кирова, 77,83,127, 129, 138, 136, 140, 142, 146 (ФОК),150, 152, 154, 156, 158, 160, 164;
  • улица Набережная, 120.

С 1 по 6 августа до 17:00 горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

  • переулок Парковый, 8;
  • улица Пионерская, 68;
  • переулок Интернациональный, 3,10.

Кроме того, в связи с продолжением работ по модернизации тепловой сети на улице Маяковского, с 1 по 10 августа горячая вода будет отсутствовать на улице Скорикова, 33.

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#Белогорск #ЖКХ

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