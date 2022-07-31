Часть Белогорска на несколько дней останется без горячей воды
Специалисты будут устранять порывы
Городская администрация сообщает, что в ходе проведения повторных гидравлических испытаний перед началом подачи горячего водоснабжения на котельной «Районная» обнаружены порывы на двух участках. Специалистам предстоит провести восстановительные работы.
В связи с этим с 1 по 3 августа горячей воды не будет по адресам:
- улица Красноармейская, 6, 8, 34, 36, 25, 23, 21, 19, 13, 11, 15;
- улица Новая, 30;
- улица Кирова, 77,83,127, 129, 138, 136, 140, 142, 146 (ФОК),150, 152, 154, 156, 158, 160, 164;
- улица Набережная, 120.
С 1 по 6 августа до 17:00 горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- переулок Парковый, 8;
- улица Пионерская, 68;
- переулок Интернациональный, 3,10.
Кроме того, в связи с продолжением работ по модернизации тепловой сети на улице Маяковского, с 1 по 10 августа горячая вода будет отсутствовать на улице Скорикова, 33.
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