Часть Белогорска на несколько дней останется без горячей воды

Городская администрация сообщает, что в ходе проведения повторных гидравлических испытаний перед началом подачи горячего водоснабжения на котельной «Районная» обнаружены порывы на двух участках. Специалистам предстоит провести восстановительные работы.

В связи с этим с 1 по 3 августа горячей воды не будет по адресам:

улица Красноармейская, 6, 8, 34, 36, 25, 23, 21, 19, 13, 11, 15;

улица Новая, 30;

улица Кирова, 77,83,127, 129, 138, 136, 140, 142, 146 (ФОК),150, 152, 154, 156, 158, 160, 164;

улица Набережная, 120.

С 1 по 6 августа до 17:00 горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

переулок Парковый, 8;

улица Пионерская, 68;

переулок Интернациональный, 3,10.

Кроме того, в связи с продолжением работ по модернизации тепловой сети на улице Маяковского, с 1 по 10 августа горячая вода будет отсутствовать на улице Скорикова, 33.