«Зашёл в воду, тело нашли через три дня»: амурские спасатели рассказали о купальном сезоне

Корреспонденты Амур.инфо выехали с инспекторами ГИМС патрулировать места массового отдыха на воде. Узнали, где безопаснее всего отдыхать, в чем главная причина трагедий и как их избежать.

Статистика не утешительная, купальный сезон ещё не закончился, а в Амурской области отдых на воде закончился трагедией уже для 25 человек. Пять из них дети, которые ещё не научились рассчитывать свои силы или пошли купаться бес спроса. Остальные 20 – взрослые, 90 процентов из которых были в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь и речка абсолютно несовместимы, казалось бы, прописные истины, но статистика говорит, что напомнить будет не лишним.

— Недавно спасли мужчину. Выпил, поспорил с друзьями, что речку переплывёт. Заплыл уже достаточно далеко, и течение начало уносить. Спасло то, что с патрулирования реки Амур возвращались спасатели, – рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС Приамурья Анатолий Заскоцкий.

Но не всем так везёт, чаще всего истории заканчиваются трагично. Из недавних случаев – мужчина пошёл купаться в неприспособленном для этого месте, зашёл в воду, тело нашли через три дня.

Напомним, где в Благовещенске в местах отдыха на воде дежурят спасатели: