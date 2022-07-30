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30 июля 2022, 18:32 6

«Зашёл в воду, тело нашли через три дня»: амурские спасатели рассказали о купальном сезоне

В этом году отдых на воде закончился трагедией для 25 человек

«Зашёл в воду, тело нашли через три дня»: амурские спасатели рассказали о купальном сезоне
Фото: Амур.инфо

Корреспонденты Амур.инфо выехали с инспекторами ГИМС патрулировать места массового отдыха на воде. Узнали, где безопаснее всего отдыхать, в чем главная причина трагедий и как их избежать.

Статистика не утешительная, купальный сезон ещё не закончился, а в Амурской области отдых на воде закончился трагедией уже для 25 человек. Пять из них дети, которые ещё не научились рассчитывать свои силы или пошли купаться бес спроса. Остальные 20 – взрослые, 90 процентов из которых были в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь и речка абсолютно несовместимы, казалось бы, прописные истины, но статистика говорит, что напомнить будет не лишним.

— Недавно спасли мужчину. Выпил, поспорил с друзьями, что речку переплывёт. Заплыл уже достаточно далеко, и течение начало уносить. Спасло то, что с патрулирования реки Амур возвращались спасатели, – рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС Приамурья Анатолий Заскоцкий.

Но не всем так везёт, чаще всего истории заканчиваются трагично. Из недавних случаев – мужчина пошёл купаться в неприспособленном для этого месте, зашёл в воду, тело нашли через три дня.

Напомним, где в Благовещенске в местах отдыха на воде дежурят спасатели:

  • пляж у реки Зея в селе Белогорье;
  • зона отдыха у озера Владимировского;
  • пляж у правого берега реки Зея в 1,5 километра от автодорожного моста;
  • зона отдыха у ручья Буяновского в посёлке Моховая Падь;
  • пляж у реки Зея в посёлке Зазейский;
  • зона отдыха у реки Зея в районе переулка Связного;
  • пляж у реки Амур от переулка Уралова до улицы Мухина и от улицы Мухина до улицы Артиллерийской;
  • пляж у реки Зея в районе улицы Амурской.

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#отдых #помощь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    6 часов назад

    18 человек на совести торговцев спиртным. Добавьте сюда ДТП в нетрезвом состоянии. Разрушенные семьи. Они уничтожают людей больше, чем гибнет в ходе СВО. Так на чьей они стороне?

  • Touareg

    Touareg
    5 часов назад

    Евгений Волков а причём тут торговцы. Они кого-то заставляют что ли алкашку сосать? Не будет торговцев алкоголем, люди сами будут его производить кустарным способом. Других же развлечений в жизни у них нет кроме, как бухать.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Touareg, а Волков потом будет винить торговцев в том, что народ контрафактом и суррогатами травиться будет.

    Ему же трудно докопаться до сути!

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Премия Дарвина алкашам.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Одни развлечения у власть имущих, лярвы иикокс?

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Обычно негатив испытывают бывшие алкаши и обдиралово простого населения, прихарчевальные сосущие с бюджета

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