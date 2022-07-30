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30 июля 2022, 19:07 3

Отголоски исторического прошлого обнаружили в Свободном

Возраст находки более 100 лет

Отголоски исторического прошлого обнаружили в Свободном
Фото: Телеграм-канал svbstar

Как пишут в паблике Свободного, во время реставрации местной церкви, расположенной на улице Пушкина, на бревне нашли автографы строителей. Этим надписям 109 лет.

Мастерством тогдашних плотников-строителей восхитились и подписчики свободненского ресурса.

— Найти бы информацию об этих людях, топором рубили, очень ровно и качественно. Залюбуешься, – прокомментировали читатели новость .

Фото: телеграм-канал svbstar

Просмотров всего: 369

#история #Свободный

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    А где Ъ на концах слов Петр, Шелеметев?! Эти надписи сделаны после 1917 года. Археологи, ... доморощеные :)

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИНГВИСТИКА

    10 октября 1918 года был опубликован «Декрет о введении новой орфографии», после которого мы расстались с «ятями», «фитами», «i-десятичными» и перестали ставить твердый знак в конце слов.

    ...ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЫ ПРАВЫ, УВАЖАЕМЫЙ ЖИРНОВ ПАВЕЛ!

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Стерлась просто от насилия

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