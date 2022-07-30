Отголоски исторического прошлого обнаружили в Свободном
Возраст находки более 100 лет
Как пишут в паблике Свободного, во время реставрации местной церкви, расположенной на улице Пушкина, на бревне нашли автографы строителей. Этим надписям 109 лет.
Мастерством тогдашних плотников-строителей восхитились и подписчики свободненского ресурса.
— Найти бы информацию об этих людях, топором рубили, очень ровно и качественно. Залюбуешься, – прокомментировали читатели новость .
Фото: телеграм-канал svbstar
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