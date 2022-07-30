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30 июля 2022, 17:54 0

Золотодобывающая компания заплатит штраф за загрязнение амурской реки

Из-за золотодобытчиков пострадала река Малый Караурак

Золотодобывающая компания заплатит штраф за загрязнение амурской реки
Фото: Минприроды Амурской области

В минприроды Амурской области рассказали, что компания, добывающая рассыпное золото на реке Малый Караурак, допустила загрязнение этого водного объекта. По решению суда приставы уже взыскали с компании часть долга в размере 1,8 миллиона рублей.

— В сбросах сточных вод содержались опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества и соединения. Их количество превышало нормативы допустимого воздействия в десятки раз, – пояснили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что специалисты оценили вред, нанесённый природе. Он составил 135 миллионов 344 тысячи 115 рублей. Всю указанную сумму компании придётся выплатить в госказну по решению Благовещенского городского суда.

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#экология

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