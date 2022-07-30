Священнослужители освятили крест на горе в Благовещенском районе

На этой неделе, в праздник Крещения Руси, на российско-китайской границе амурские священнослужители провели освящение поклонного креста на Змеиной горе. Крест там был установлен осенью 2021 года.

Впервые поклонный крест на горе Змеиной был установлен пограничниками около 15 лет назад, однако он сгорел от удара молнии.

— Спецоперация по его восстановлению была задумана около пяти лет назад. И осенью 2021 года её удалось довести до логического завершения. Крест поставили в честь войнов-пограничников, в честь амурчан-первопроходцев, в память о нашем товарище – Сергее Агафонове, который внес свой вклад в развитие туризма в области, – рассказал один из организаторов, представитель туристического сообщества Амурской области Роман Шабанов.

300-килограммовое распятие подымала на гору и устанавливала группа из 15-ти человек: священнослужители, члены Федерации автомобильного спорта и клуба велотуристов, служащие пограничного управления ФСБ России.

В этом году решили провести освящение и приурочили его к празднику Крещения Руси. Чин освящения по всем правилам провели иеромонах Викторин (Селивановский) и протоиерей Андрей Букреев, сообщили в Благовещенской епархии.

— Крест как символ нашей веры – оружие прогнания темных невидимых сил. Крест освящает то место, на котором он сооружен, и мы напоминаем сами себе установкой этих крестов, что имеем христианские корни, христианскую веру. В этом случае Господь нам будет особым образом благоволить и защищать нашу землю, – сказал руководитель епархиального миссионерского отдела иеромонах Викторин (Селивановский).

Гора Змеиная располагается в приграничной зоне, в 12-ти километрах от села Бибиково Благовещенского района, примерно в 80 километрах от Благовещенска. Это излюбленное место для амурских туристов, которые устраивают сюда походы выходного дня и велопоездки. Теперь гора может стать не просто интересной локацией для туристов, но и точкой паломничества.

Фото в материале: Благовещенская епархия