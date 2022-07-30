С 1 августа у российских пенсионеров станет больше денег

— С 1 августа произведут корректировку (перерасчет) пенсий пенсионерам, работавшим в прошлом году. Однако при этом должно быть выполнено важное условие – за них работодатели должны были уплачивать страховые взносы в пенсионную систему, – сказала сенатор.

При этом Бибикова пояснила, что перерасчет выплаты ПФР проведёт в беззаявительном порядке. По её словам, не важно сколько проработал человек месяц или весь год, пересчет будет выполнен на ту сумму, которая поступила в пенсионную систему. Точную сумму лучше уточнить в ПФР.

Сенатор также напомнила, что в России пенсии индексируются ежегодно в установленные законом сроки.

— Ежегодная индексация страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца производится ежегодно с 1 января на уровень не ниже инфляции. С 1 января повышаются пенсии только неработающих пенсионеров, – рассказала Елена Бибикова.