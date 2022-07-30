У предпринимателя из Благовещенска украли рыбу

В благовещенскую полицию за помощью обратился предприниматель. Он рассказал, что в ходе ревизии выяснилось, что со склада пропала рыбная продукция стоимостью в 305 тысяч рублей.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело и начала расследование. Впоследствии выяснилось, что к пропаже может быть причастен работник этой фирмы. 45-летний амурчанин выносил продукцию со склада в период с января по июль 2022 года.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством кража, совершенная в крупном размере, влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, – сообщили в пресс-службе амурской полиции.