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30июля
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сегодня, 17:18 0

К 2030 году Благовещенск будет центром российско-китайского взаимодействия

Василий Орлов рассказал о преимуществах амурской столицы

К 2030 году Благовещенск будет центром российско-китайского взаимодействия
Фото: Правительство Амурской области

Десять регионов Дальнего Востока, включая Амурскую область, представили мастер-планы развития своих городов на промежуточном отборе перед ВЭФ-2022.

Свои проекты зампреду правительства и полномочному представителю президента Юрию Трутневу, а также помощнику президента Максиму Орешкину представили Чукотка, Приморье, Магаданская область, Камчатка, Бурятия, Хабаровский край, Забайкалье, Сахалинская и Амурская области, Якутия. Лучшие мастер-планы будут представлены во Владивостоке в сентябре 2022 на Восточном экономическом форуме.

Помощь в создании мастер-планов городов Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Чита оказал ВЭБ.РФ. В свою очередь ДОМ.РФ поддержал проекты Якутска, Улан-Удэ и Магадана.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что преимущество Благовещенска заключается в близости к Китаю. Между областным центром Приамурья и Хэйхэ действует непрерывное трансграничное взаимодействие в торговле и логистике, туризме, образовании и культуре. По этой причине геополитическое положение приграничной территории, изучение запросов жителей и бизнеса определяют миссию развития Благовещенска.

— К 2030 году Благовещенск должен стать экспортно-импортным хабом, центром сотрудничества российских и китайских компаний, культурного взаимодействия, туристическим и образовательным центром, – отметил Василий Орлов.

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#российская власть

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