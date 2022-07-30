В Благовещенске расследуют серию краж телефонов и компьютерной техники

Сотрудники патрульно-постовой службы областного центра задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж телефонов и компьютерной техники. На сегодняшний день известно о его причастности к десяти преступлениям, сообщили в областном УМВД.

Сообщается, что в течение июля в полицию Благовещенска поступило несколько заявлений, в которых амурчане сообщали о кражах сотовых телефонов и компьютерной техники. Все преступления были совершены в торговых точках и бизнес-центрах города. Злоумышленник похищал вещи, ненадолго оставленные владельцами без присмотра. По всем заявлениям были возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 УК РФ.

Полицейские, опросив свидетелей и изучив записи камер видеонаблюдения, установили, что преступления совершил один человек – ранее судимый за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков житель Приамурья, 1976 года рождения. На его розыск были ориентированы уличные наряды полиции. 28 июля наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину в одном из дворов жилого дома в микрорайоне Благовещенска.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Расследование возбуждённых уголовных дел продолжается, устанавливается сумма причиненного ущерба и местонахождение похищенного имущества.