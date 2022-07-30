Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:24 1

Пьяный амурчанин устроил в селе гонки

Транспорт для своих развлечений он забрал у подростков

Пьяный амурчанин устроил в селе гонки
Фото: МВД России по Амурской области

В четверг, 28 июля, в селе Широкий Лог Серышевского района задержали 20-летнего местного жителя, который угнал мотоцикл ИЖ.

Из данных полицейского протокола следует, что ранее судимый молодой человек отогнал подростков, стоящих около мотоцикла, уселся на него сам и решил прокатиться по селу. В этот момент в селе по рабочим делам находился сотрудник уголовного розыска. К нему за помощью и обратились местные жители. Полицейский на служебном автомобиле догнал угонщика и вынудил его остановиться. Молодой человек был пьян.

— В дальнейшем подозреваемый был передан оперативником в руки госавтоинспекторов и дознавателя. За езду в нетрезвом виде злоумышленник подвергнут административному наказанию в виде 10-суточного ареста, – добавили в пресс-службе амурской полиции.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, по окончании ареста он будет находиться под подпиской о невыезде. За гонки в нетрезвом виде на угнанном транспорте амурчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Просмотров всего: 286

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

У предпринимателя из Благовещенска украли рыбу
Происшествия

В Благовещенске расследуют серию краж телефонов и компьютерной техники
Общество 3

Четыре региона Дальнего Востока получат новые автобусы
Общество 2

В Благовещенске автобусы временно изменят схему движения
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь