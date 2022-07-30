Пьяный амурчанин устроил в селе гонки

В четверг, 28 июля, в селе Широкий Лог Серышевского района задержали 20-летнего местного жителя, который угнал мотоцикл ИЖ.

Из данных полицейского протокола следует, что ранее судимый молодой человек отогнал подростков, стоящих около мотоцикла, уселся на него сам и решил прокатиться по селу. В этот момент в селе по рабочим делам находился сотрудник уголовного розыска. К нему за помощью и обратились местные жители. Полицейский на служебном автомобиле догнал угонщика и вынудил его остановиться. Молодой человек был пьян.

— В дальнейшем подозреваемый был передан оперативником в руки госавтоинспекторов и дознавателя. За езду в нетрезвом виде злоумышленник подвергнут административному наказанию в виде 10-суточного ареста, – добавили в пресс-службе амурской полиции.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, по окончании ареста он будет находиться под подпиской о невыезде. За гонки в нетрезвом виде на угнанном транспорте амурчанину грозит до пяти лет лишения свободы.