Четыре региона Дальнего Востока получат новые автобусы

Парк общественного транспорта обновят в четырёх регионах Дальнего Востока. Речь идет о Республике Бурятия, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Всего планируют закупить 32 автобуса: 4 автобуса «ЛиАз» и «ПАЗ» направят в Большой Камень (Приморский край);

14 автобусов «ПАЗ» и «ГАЗель» направят в Кяхту, Северобайкальск, Закаменск (Бурятия);

3 троллейбуса направят в Хабаровск (Хабаровский край);

11 автобусов «ПАЗ» направят в Благовещенск (Амурская область). Фото: пресс-служба Минвостокразвития — Программа модернизации автобусного парка реализуется Минвостокразвития России в рамках федерального проекта «Общественный транспорт», – сообщили в пресс-службе федерального министерства. Напомним, что ранее в амурскую столицу доставили восемь новых автобусов «ЛиАЗ».

Просмотров всего: 209

#российская власть #транспорт

распечатать

Юлия Медведева