Четыре региона Дальнего Востока получат новые автобусы
Среди них есть и Амурская область
Парк общественного транспорта обновят в четырёх регионах Дальнего Востока. Речь идет о Республике Бурятия, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Всего планируют закупить 32 автобуса:
- 4 автобуса «ЛиАз» и «ПАЗ» направят в Большой Камень (Приморский край);
- 14 автобусов «ПАЗ» и «ГАЗель» направят в Кяхту, Северобайкальск, Закаменск (Бурятия);
- 3 троллейбуса направят в Хабаровск (Хабаровский край);
- 11 автобусов «ПАЗ» направят в Благовещенск (Амурская область).
Фото: пресс-служба Минвостокразвития
— Программа модернизации автобусного парка реализуется Минвостокразвития России в рамках федерального проекта «Общественный транспорт», – сообщили в пресс-службе федерального министерства.
Напомним, что ранее в амурскую столицу доставили восемь новых автобусов «ЛиАЗ».
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