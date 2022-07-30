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30июля
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сегодня, 13:36 3

Четыре региона Дальнего Востока получат новые автобусы

Среди них есть и Амурская область

Четыре региона Дальнего Востока получат новые автобусы
Фото: Минвостокразвития

Парк общественного транспорта обновят в четырёх регионах Дальнего Востока. Речь идет о Республике Бурятия, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Всего планируют закупить 32 автобуса:

  • 4 автобуса «ЛиАз» и «ПАЗ» направят в Большой Камень (Приморский край);
  • 14 автобусов «ПАЗ» и «ГАЗель» направят в Кяхту, Северобайкальск, Закаменск (Бурятия);
  • 3 троллейбуса направят в Хабаровск (Хабаровский край);
  • 11 автобусов «ПАЗ» направят в Благовещенск (Амурская область).

Фото: пресс-служба Минвостокразвития

— Программа модернизации автобусного парка реализуется Минвостокразвития России в рамках федерального проекта «Общественный транспорт», – сообщили в пресс-службе федерального министерства.

Напомним, что ранее в амурскую столицу доставили восемь новых автобусов «ЛиАЗ».

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    "3 троллейбуса направят в Хабаровск"

    А Амурка до траликов ещё не доросла. Наверное, электричества для них не хватает. (

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Пассажиров для них не хватает. А маленьких троллейбусов не бывает.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Пассажиров много! Надо было только правильно маршруты проложить и не дублировать их микроавтобусами.

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