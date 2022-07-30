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сегодня, 11:45 1

Василий Орлов анонсировал увеличение выплат пострадавшим от паводков

Хорошей новостью губернатор поделился в своем телеграм-канале

Василий Орлов анонсировал увеличение выплат пострадавшим от паводков
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своём телеграм-канале о том, что люди, чьи дома пострадали в результате паводка, будут получать повышенные выплаты.

— Мы часто сталкиваемся с паводками. Последствия наводнений, которые были у нас несколько лет подряд, мы устраняем до сих пор. Во время ЧС всегда особенно остро стоит вопрос помощи жителям, которые частично или полностью потеряли жилье, – отметил глава региона.

Василий Александрович напомнил, что Приамурье одно из первых на федеральном уровне предложило увеличить размер выплаты на восстановление поврежденных в результате ЧС домов.

— Наше предложение поддержали. Теперь на капремонт 1 квадратного метра будет выделяться 7 тысяч рублей, – рассказал о хорошей новости Василий Орлов.

Он добавил, что до конца 2022 года в Амурской области планируют завершить работы по определению зон затопления. Когда эта работа будет закончена, строительство жилых домов там будет под запретом.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "на капремонт 1 квадратного метра будет выделяться 7 тысяч рублей"

    Хотелось бы смету увидеть! У меня даже на косметический ремонт больше ушло. А меня и не топило даже. Соседи сверху не в счёт. )

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