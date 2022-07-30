Василий Орлов анонсировал увеличение выплат пострадавшим от паводков

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своём телеграм-канале о том, что люди, чьи дома пострадали в результате паводка, будут получать повышенные выплаты.

— Мы часто сталкиваемся с паводками. Последствия наводнений, которые были у нас несколько лет подряд, мы устраняем до сих пор. Во время ЧС всегда особенно остро стоит вопрос помощи жителям, которые частично или полностью потеряли жилье, – отметил глава региона.

Василий Александрович напомнил, что Приамурье одно из первых на федеральном уровне предложило увеличить размер выплаты на восстановление поврежденных в результате ЧС домов.

— Наше предложение поддержали. Теперь на капремонт 1 квадратного метра будет выделяться 7 тысяч рублей, – рассказал о хорошей новости Василий Орлов.

Он добавил, что до конца 2022 года в Амурской области планируют завершить работы по определению зон затопления. Когда эта работа будет закончена, строительство жилых домов там будет под запретом.