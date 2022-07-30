Жители сёл Белогорского округа рассказали о насущных проблемах

Глава Белогорского округа Денис Инюточкин и председатель думы Роман Норяк проводят встречи с жителями округа. Как сообщает местная администрация, в плане за неделю посетить все 36 территорий.

Встречу с жителями Нового организовали в сельской администрации. Преимущественно в зале были сельчанки, но и мужчины не упустили возможности лично задать вопросы.

Жаловались присутствующие на то, что жителям села не выдают разрешение на заготовку дров и на состояние региональной дороги, которая ведет к селу.

С первым вопросом обещали разобраться и дать подробное разъяснение по решению этой проблемы.

О ремонте дороги глава округа Денис Инюточкин ответил сразу:

— Ехать тяжело, но проезд есть. В рамках текущего содержания участки подсыпают. Так как дорога региональная, мы рекомендовали Амурупрадору ограничить грузоподъемность транспорта до 12 тонн. Был дан ответ, что будут ремонтировать в рамках текущего содержания.

Следующей остановкой в рабочей поездке стало село Луговое, где фактически проживают около десяти человек. На встречу пришли старожилы. Их беспокоят брошенные и разрушающиеся дома. Глава округа лично осмотрел одно из таких строений. Это муниципальное жилье, которое можно разобрать, и есть желающие, кто бы это мог сделать. Специалисты администрации округа будут изыскивать возможность предоставить людям такое право. Еще сельчане попросили хоть иногда направлять к ним врача. Сейчас там полностью отсутствует медицинское обслуживание.

В Амурском несколько десятков жителей собрались в местном Доме культуры. Вопросов было много. Не обошли и тему дорог. Денис Инюточкин поделился с сельчанами хорошей новостью.

— Наш округ попал в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». Мы вошли в агломерацию с Белогорском. Это наши общие дороги на Возжаевку, Васильевку, Никольское и Пригородное, которыми постоянно пользуются жители и города, и округа. Из села едут на работу в Белогорск и из Белогорска в наши села, – рассказал глава округа. – Все дороги будут ремонтировать, и региональные, и местные, по ГОСТу, как мы делали дорогу на Амурском шоссе.

В одном из самых отдаленных сел округа, в Дубровке, сегодня проживают около 30 человек. У жителей есть проблемы с продовольственным обеспечением. Своего магазина там нет, а хлеб привозят раз в неделю. Сельчане считают, что одной из причин сложившейся ситуации также стали плохие дороги.

Жителей Возжаевки больше всего беспокоили вопросы благоустройства родного села. Глава округа отметил, что на все и сразу денег не хватит, но есть хорошая перспектива попасть в региональную программу «1000 дворов», по которой только на один проект благоустройства можно получить финансирование в десять раз больше, чем по инициативному бюджетированию.

— Сейчас программа «1000 дворов» реализуется только в городах. Но когда губернатор области Василий Орлов работал на нашей территории, мы показали, что у нас тоже есть многоквартирные дома и дворы, – рассказал Денис Инюточкин. – Губернатор обещал, что на следующий год этот вопрос рассмотрят.

Встречи с жителями сёл округа продолжатся и на следующей неделе. Третьего августа встречи состоятся в Савельевке, Лохвицах, Новоназаровке, Новоселитьбе и Некрасовке.