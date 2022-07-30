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30июля
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сегодня, 10:29 2

В Благовещенске автобусы временно изменят схему движения

Для проведения дорожных работ с 1 августа закроют перекрёсток Мухина – Пролетарская

В Благовещенске автобусы временно изменят схему движения
Фото: Амур.инфо

На улице Мухина от Пролетарской до середины квартала в сторону Северной подрядчик АО «Асфальт» приступил к подготовке основания под дорожную одежду.

На этом же участке рабочие укладывают бордюр.

В связи с дорожными работами с 1 августа будет закрыт перекресток Мухина – Пролетарская. Ограничение продлится неделю. Подрядчик обустроит основание под асфальт и проезд вновь будет открыт.

На время проведения работ изменятся схемы движения маршрутов №№ 11, 36/36(О), 38/38(А), 44, сообщает администрация Благовещенска.

Маршрут № 11:

– Мухина – Заводская – Калинина – Горького – Комсомольская – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту.

Маршрут № 38/38(А):

– Мухина – Заводская – Калинина – Ленина – далее по маршруту.

Маршрут № 36/36(О):

– Мухина – Заводская – Калинина – Октябрьская – Загородная – далее по маршруту.

Маршрут № 44:

– Мухина – Заводская – Калинина – Красноармейская – далее по маршруту.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Островам и окрестным магазинам хорошо! Отдохнут от покупателей. )

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    И Заводскую одну полосу закроют.

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