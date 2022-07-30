В Благовещенске автобусы временно изменят схему движения

На улице Мухина от Пролетарской до середины квартала в сторону Северной подрядчик АО «Асфальт» приступил к подготовке основания под дорожную одежду.

На этом же участке рабочие укладывают бордюр. В связи с дорожными работами с 1 августа будет закрыт перекресток Мухина – Пролетарская. Ограничение продлится неделю. Подрядчик обустроит основание под асфальт и проезд вновь будет открыт. На время проведения работ изменятся схемы движения маршрутов №№ 11, 36/36(О), 38/38(А), 44, сообщает администрация Благовещенска. Маршрут № 11: – Мухина – Заводская – Калинина – Горького – Комсомольская – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту. Маршрут № 38/38(А): – Мухина – Заводская – Калинина – Ленина – далее по маршруту. Маршрут № 36/36(О): – Мухина – Заводская – Калинина – Октябрьская – Загородная – далее по маршруту. Маршрут № 44: – Мухина – Заводская – Калинина – Красноармейская – далее по маршруту.

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#дороги #транспорт

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Елена Попович