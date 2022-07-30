Амурчанин нашёл на дороге истощённого птенца даурского журавля

Чудесное спасение редкой птицы произошло в Константиновском районе. Прямо на дороге между сёлами Семидомка и Коврижка амурчанин нашёл птенца даурского журавля, который не мог свободно передвигаться. На его лапках были фрагменты лески и верёвки.

Мужчина оказал первую помощь птенцу – распутал лапки и забрал птицу в машину, предварительно позвонив в управление по охране животного мира и Муравьевский парк устойчивого природопользования, так как эта заповедная зона была ближе всех. Согласовав все вопросы со специалистами, спаситель доставил птенца в новый дом, где его уже ждали орнитологи и ветеринары. Они осмотрели пострадавшую птицу, напоили, накормили, затем поместили в вольер, сообщили в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

— Мы не нашли никаких повреждений на теле птенца от верёвок. Но малыш был сильно истощён и искусан эктопаразитами. Сейчас птица в небольшом стрессе – это и понятно, так как неизвестно, сколько птенец там находился один. Удивительно то, что рядом не оказалось родителей. Каким образом он запутался и почему оказался на дороге – остается загадкой. По нашим данным, птенцу около 2,5 месяца. Ему нужно время для восстановления и реабилитации. Скорее всего он останется жить в неволе навсегда, потому что находится в дикой природе уже не сможет. Птенцы журавлей очень привязаны к родителям, именно они их учат летать и приспосабливаться к среде обитания. Мы оперативно направили все необходимые документы в Росприроднадзор для получения разрешения содержать журавля на территории Муравьёвского парка, – рассказал координатор по научной и исследовательской деятельности Муравьёвского парка устойчивого природопользования Сергей Рындов.

Специалист добавил, что к птенцу поместили соседа – японского журавля по имени Снеговик в надежде, что более опытная птица научит малыша на своем примере приспосабливаться к среде.

Справка АИ

Даурские журавли относятся к редким видам птиц, которые занесены в Красную книгу России. Гнездятся эти красавцы на земле в болотистой местности. Отлёт проходит обычно с сентября. На данный момент в Амурской области находится более 100 гнезд даурского журавля.