На международном мосту через Амур заступил на дежурство информационный комплекс МЧС

Как сообщают в региональном управлении МЧС, мобильный информационный комплекс разработан на базе шасси ГАЗон Next, оборудован современными средствами связи и экраном для размещения информации с учетом сезонных рисков.

Задача необычного говорящего авто – информирование работников и пользователей автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган», а также жителей о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситуациях вблизи территории международного моста, правилах поведения при возникновении различных нештатных ситуаций, правилах пожарной безопасности. Он также будет напоминать телефоны вызова экстренных служб и другую полезную информацию.

— Комплекс позволяет записывать и передавать оперативные данные в режиме реального времени, вести видеонаблюдение и транслировать информацию на большом экране. Что касается мест применения комплекса, то в приоритете – места с массовым пребыванием людей, международный мост через Амур и прилегающая к нему территория, – рассказал Алексей Кононцев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

Мобильный комплекс приобретён по соглашению между ГУ МЧС России по Амурской области и компанией по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)».

А 29 июля его уже проверили в действии – состоялось первое практическое занятие по применению мобильного комплекса с привлечением сотрудников амурского МЧС и ответственной за развитие и строительство моста компанией «Амур (Хэйлунцзян)».

фото: ГУ МЧС России по Амурской области