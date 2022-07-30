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30июля
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сегодня, 09:50 1

Специалисты амурского охотуправления наведались к медведю в Ивановку

К их приезду территория, на которой он живет, преобразилась

Специалисты амурского охотуправления наведались к медведю в Ивановку
Фото: Скриншот видео

На прошлой неделе Амур.инфо писало о медведе, живущем в клетке недалеко от Ивановки. Его случайно обнаружила жительница областного центра.

После обращения читательницы информацию о мишке корреспондент Амур.инфо передал в охотуправление. Тогда в ведомстве пообещали заняться этой историей.

На этой неделе специалист амурского охотуправления выехал на место и выяснил, что медведь принадлежит местному предпринимателю, который собирается обустроить на участке зону отдыха. Он и заботится о медведе.

К приезду проверяющих у клетки с медведем появилось дополнительное ограждение, которое может защитить приезжающих туда амурчан от внезапного нападения хищника.

Тем не менее ведомственная проверка по факту обращения в редакцию в настоящий момент продолжается. Об ее итогах мы сообщим дополнительно.

Видео: амурское охотуправление

Просмотров всего: 532

#животные #природа

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Комментарии
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  • zeon

    zeon
    4 часа назад

    Место больше похоже на помойку, грязь и ямы. Не повезло Мишке, не будут за ним ухаживать, нет порядка да и денег на его содержание скорее всего тоже нет. В зоопарке его место или в лес отпустить.

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