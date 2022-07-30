Специалисты амурского охотуправления наведались к медведю в Ивановку

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После обращения читательницы информацию о мишке корреспондент Амур.инфо передал в охотуправление. Тогда в ведомстве пообещали заняться этой историей.

На этой неделе специалист амурского охотуправления выехал на место и выяснил, что медведь принадлежит местному предпринимателю, который собирается обустроить на участке зону отдыха. Он и заботится о медведе.

К приезду проверяющих у клетки с медведем появилось дополнительное ограждение, которое может защитить приезжающих туда амурчан от внезапного нападения хищника.

Тем не менее ведомственная проверка по факту обращения в редакцию в настоящий момент продолжается. Об ее итогах мы сообщим дополнительно.

Видео: амурское охотуправление