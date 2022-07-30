Василий Орлов отметил хорошие перспективы Тамбовского района

В этом году в Новоалександровке уже реализовали два проекта по благоустройству. Построили универсальную спортивную площадку и благоустроили памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также район уже направил новые заявки на финансирование, сообщили в пресс-службе правительства.

Площадку построили благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». Из федерального, областного и местного бюджетов выделили более трех миллионов рублей, также помогли спонсоры. А благодаря программе поддержки местных инициатив в селе благоустроили территорию памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На это потратили порядка двух миллионов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Наша зона отдыха возле озера и спортивные объекты пользуются популярностью у жителей села и района. В планах еще сделать беговую дорожку, освещение, трибуны, чтобы в перспективе проводить в селе районную спартакиаду. Планируем установить видеонаблюдение для охраны объектов. Также хотим поставить домики, оборудовать современную зону отдыха. Планы у нас большие, и в них нас поддерживает наш основной партнер – хозяйство «Димское», – поделилась глава Новоалександровского сельсовета Екатерина Гарипова.

Василий Орлов оценил работу администрации и отметил, что проект обязательно нужно сверить с Центром развития территорий. Специалисты дадут свои рекомендации, чтобы проект был не только красивым на бумаге, но и функциональным после реализации. Тамбовский район активно участвует в региональных и федеральных программах по благоустройству. Уже направлены заявки на финансирование в 2023 году ремонта дороги с подъездом к животноводческому комплексу в селе Новоалександровка.

— Также мы подали документы на финансирование строительства 12-квартирного жилого дома, если пройдем отбор, то в следующем году начнем работы. Участвуем в инициативном бюджетировании. За четыре года по этой программе привлекли в район более 90 миллионов рублей на реализацию 55 проектов. На этом мы не останавливаемся, – рассказала и.о. главы Тамбовского района Светлана Евсеева.

Губернатор отметил Тамбовский район как очень перспективный и уточнил, что нужно создавать хорошие условия для людей, чтобы они оставались работать в сёлах.

— Здесь строится целый ряд современных сельскохозяйственных предприятий, которым требуется квалифицированная рабочая сила. А для людей нужно создавать привлекательные условия: достойный заработок, хорошее жилье, комфортное благоустройство, тогда они будут оставаться в селах, работать и развивать их, – сказал Василий Орлов.