Как правильно выбрать арбуз и дыню

Арбузы и дыни уже давно ассоциируются с самым «вкусным» временем года – летом. Не удивительно, что хочется найти на прилавке самый сочный и сладкий плод. В Минсельхозе России рассказали о том, где их выращивают и как не ошибиться с выбором при покупке.

Арбузы и дыни выращивают в большинстве регионов страны – в среднем до 1,9 миллиона тонн в год. Больше всего бахчевых выращивают в 11 южных субъектах, причем почти половина урожая приходится на Астраханскую область. Как же выбрать самые вкусные дыню или арбуз? Рекомендации очень простые. Фото: Амур.инфо При выборе арбуза нужно учесть: Земляное пятно ярко-жёлтое и оно одно;

Яркие и чёткие полосы, а корка – матовая;

На корке нет повреждений, рубцов и трещин;

Если постучать по арбузу он должен издать гулкий, «вибрирующий» звук (если звук глухой, то арбуз перезрел, а если звонкий, то ещё недозрел); Фото: Амур.инфо При выборе дыни обратите внимание на: Ярко выраженный сладкий дынный аромат, а если есть небольшой «винный» запах, то дыня перезрела;

Кожура имеет равномерный желтый цвет (нет зелёных и серо-коричневых пятен);

Кожура дыни упругая, не имеет вмятин и порезов. В какую же сумму обойдётся покупка этих бахчевых амурчанам? Цена узбекских дынь стартует от 100 рублей за килограмм, китайских – от 150 рублей за килограмм. Арбузы дешевле. Цена килограмма этих бахчевых стартует от 60 рублей.

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Юлия Медведева