После гибели подростка в пруду амурской Тамбовки возбуждено уголовное дело

Прокуратура Тамбовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту гибели мальчика 2010 года рождения в искусственном водоеме села Тамбовка Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 23 июля в детском парке в центре села Тамбовка утонул подросток. Водолазы нашли тело мальчика на следующий день. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональная прокуратура.