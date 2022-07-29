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29июля
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сегодня, 17:40 1

После гибели подростка в пруду амурской Тамбовки возбуждено уголовное дело

Несчастный случай произошел 23 июля

После гибели подростка в пруду амурской Тамбовки возбуждено уголовное дело
Фото: Амурские спасатели

Прокуратура Тамбовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту гибели мальчика 2010 года рождения в искусственном водоеме села Тамбовка Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 23 июля в детском парке в центре села Тамбовка утонул подросток. Водолазы нашли тело мальчика на следующий день. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональная прокуратура.

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#происшествия #дети

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Судя по фото, набор предъяв будет стандартный: нет ограждения и предупреждающих табличек.

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