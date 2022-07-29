У священника из амурской Возжаевки сгорел дом

В амурских соцсетях распространяется информация о том, что священнику из Возжаевки, которого многие называют «вещим Олегом», требуется помощь в связи с пожаром в его доме.

«Сгорел дом, впереди зима. Все, кто может оказать посильную помощь вещами, бытовой техникой, стройматериалами или финансами, помогите, пожалуйста», – написано в пересылаемом амурчанами сообщении. Здесь же указаны реквизиты банковской карты матушки Людмилы и номер телефона, по которому можно сделать денежное пожертвование.

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Виктория Большакова