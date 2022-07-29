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29июля
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сегодня, 16:50 3

У священника из амурской Возжаевки сгорел дом

Семье отца Олега нужна помощь

У священника из амурской Возжаевки сгорел дом
Фото: Сайт прихода храма Рождества Крестителя Господня Иоанна

В амурских соцсетях распространяется информация о том, что священнику из Возжаевки, которого многие называют «вещим Олегом», требуется помощь в связи с пожаром в его доме.

«Сгорел дом, впереди зима. Все, кто может оказать посильную помощь вещами, бытовой техникой, стройматериалами или финансами, помогите, пожалуйста», – написано в пересылаемом амурчанами сообщении.

Здесь же указаны реквизиты банковской карты матушки Людмилы и номер телефона, по которому можно сделать денежное пожертвование.

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#пожары #помощь #происшествия

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    45 минут назад

    На всё воля божья.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    42 минуты назад

    Вон была воля продать гостиницу за 340 миллионов, продали за 340. Была бы воля продать за 400 миллионов, продали бы за 400.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Чем же он так провинился?

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