В Амурской области стартовала 11-ая Албазинская археологическая экспедиция

Экспедиция стартовала десятого июля и продлится до середины августа. Основная задача ученых – изучение памятника федерального значения, городища «Албазинская крепость».

Первая экспедиция на городище состоялась в 2011 году. За серию раскопок учёным удалось добиться внушительных результатов – изучение острога значительно продвинулось в научном плане, а сам острог превратился в один из самых узнаваемых символов Амурской области.

— Основная задача этого сезона – доисследовать раскоп № 4, который был начат ещё в прошлом году. Мы уже наткнулись на захоронения защитников, а это значит, что работу нужно вести максимально тщательно, чтобы не допустить разрушения останков и не упустить важные артефакты. Также много работы предстоит на даурских погребениях. Они пока плохо изучены и там нас ждёт много интересного, – рассказывают участники экспедиции.

В этом году в раскопках принимает участие более 50 человек, в том числе студенты АМГУ, студенты из «Юнармии», а также курсанты ДВОКУ.

Пока археологи не могут похвастаться большим числом находок, из-за неблагоприятных погодных условий работы несколько затормозились. Но буквально несколько дней назад сотрудники экспедиции наткнулись на несколько погребений защитников крепости и сейчас приступили к их аккуратному исследованию. В одном из индивидуальных захоронений обнаружены останки с пулей в районе живота, что свидетельствует о том, что человек погиб во время осады острога маньчжурами в конце XVII века.

фото: ГК «Петропавловск»

Все найденные артефакты будут тщательно описаны и изучены специалистами, а останки албазинских героев будут перезахоронены в братской могиле на территории острога в соответствии с православными обычаями.

Совместно со специалистами из Амурского государственного университета археологи также продолжают исследование Ангайского могильника неподалёку от острога. Здесь захоронены останки местных жителей – дауров, живших в этих местах в XVII веке, одновременно с русскими первопроходцами. Университетские археологи обнаружили уже несколько погребений, проводятся исследования. Сделаны первые находки: бусины, стрелы, каменные кольца, подвески и другие предметы.

Научные изыскания стали возможны благодаря систематической поддержке Группы Компаний «Петропавловск».

— «Петропавловск» уже много лет поддерживает Албазинскую экспедицию, и она неизменно приносит отличные результаты – и научные, и социально-гуманитарные. За годы работы археологов и общественников Албазино превратилось в один из важнейших символов Амурской области и всего Дальнего Востока – сейчас в благовещенском парке «Патриот» при нашей поддержке достраивается копия острога, который станет местом притяжения любителей родной истории и активных жителей региона, – рассказал заместитель генерального директора ГК «Петропавловск» по работе с персоналом и развитию бизнеса Сергей Шумилов. – «Петропавловск» планирует и дальше поддерживать албазинскую историю, помогать строить идентичность Приамурья, то, что отличает его от всех других регионов нашей большой страны.

Историческая справка

Албазинский острог был заложен в 1650 году. Его основал первопроходец Ерофей Хабаров в расположении даурского поселения князя Албазы.

После ухода отряда Хабарова это поселение было разрушено. А в 1665 году острог был восстановлен казаками под предводительством Никифора Черниговского.

Опорный пункт русских казаков на Амуре рос и развивался, не давая покоя Цинскому Китаю. На него начались набеги маньчжуров. В 1685 году маньчжурской армии удалось разрушить деревянные укрепления и добиться ухода албазинцев в Нерчинск.

Но это нисколько не уменьшает героизм защитников острога. В том же году русские казаки вернулись и восстановили крепость, насыпав земляные стены, которым уже не были страшны цинские ядра.

С 1686 года началось так называемое Албазинское сидение. Армия маньчжуров штурмовала крепость, потом была блокада, которая продлилась три года. Албазинцы не отступали, несмотря на неравные силы. Крепость маньчжуры взять не смогли. Казаки ушли лишь в 1689-м, после подписания Нерчинского договора, выгодным условиям которого во многом способствовала героическая оборона Албазина.