Спасатели проведут тренировку на колесе обозрения в Благовещенске

Тренировка спасателей пройдет в Городском парке Благовещенска первого августа.

— По задумке, на высоте в кабинках на колесе обозрения застряли люди. Для их эвакуации были вызваны оперативные службы города и области. Спасатели отработают несколько вариантов спасения людей с высоты, в том числе с помощью альпинистского снаряжения, – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Такие тренировки действительно актуальны. Однажды в Горпарке Благовещенска на колесе обозрения уже застряли люди. Тогда аттракцион остановился из-за отключения электроэнергии. Но спускать людей с высоты спасателям не потребовалась. Сотрудники парка привели колесо в движение с помощью ручного механизма.

Но в целом по стране ЧП на этом аттракционе не редкость. Совсем недавно спасателям пришлось эвакуировать посетителей чертового колеса в Волгограде. Причиной остановки карусели стала поломка электропривода, писали «Известия».

Случаются и более страшные инциденты. Так, в Южно-Сахалинске мужчина насмерть разбился, упав с колеса обозрения.