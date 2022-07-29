Девятиклассники из Хабаровска проехали на сцепке вагонов более 100 километров

Как сообщает региональная транспортная полиция, девятиклассники гуляли в районе рубероидного завода и решили перейти железнодорожные пути.

Проигнорировав элементарные правила безопасности, они попытались пролезть между грузовыми вагонами. Едва подростки взобрались на сцепку, состав тронулся. Ребята прыгать с движущегося поезда не рискнули – сработал инстинкт самосохранения. Путешествие без комфорта затянулось на сотню километров – до следующей остановки, которой оказалась станция Вяземская. В это время информация о юных путешественниках поступила сотрудникам Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте. По прибытии подростков уже ожидали оперуполномоченные линейного пункта полиции на станции Вяземская. Оказавшись на перроне, юные нарушители попытались убежать от полицейских. Но стражи порядка оказались быстрее.

В отношении матери одного из подростков составлен административный протокол за недобросовестное исполнение своих обязанностей по воспитанию сына. А второму путешественнику, стоящему на профилактическом учете за бродяжничество, уже исполнилось 16 лет. Теперь ему впервые придется отвечать за свои неправомерные поступки самостоятельно. Парень понесёт административное наказание.