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сегодня, 16:41 1

Амурчанка обвиняется в серии краж

Молодая женщина совершила семь однотипных преступлений

Амурчанка обвиняется в серии краж
Фото: pixabay.com

В апреле и мае 2022 года 30-летняя жительница Сковородинского района совершила семь краж имущества, пять из которых – с незаконным проникновением в жилище.

Обвиняемая похищала денежные средства, продукты питания, одежду и бытовую технику. Как подсчитали следователи, ущерб от её преступлений составил более 70 тысяч рублей. В одном случае женщина умышлено повредила автомобиль потерпевшего.

Обвиняемая уже имеет непогашенную судимость. Сейчас женщина арестована и ждет суда. Уголовное дело будет рассматривать Сковородинский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Весёлая дамочка))

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