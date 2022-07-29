Амурчанка обвиняется в серии краж

В апреле и мае 2022 года 30-летняя жительница Сковородинского района совершила семь краж имущества, пять из которых – с незаконным проникновением в жилище.

Обвиняемая похищала денежные средства, продукты питания, одежду и бытовую технику. Как подсчитали следователи, ущерб от её преступлений составил более 70 тысяч рублей. В одном случае женщина умышлено повредила автомобиль потерпевшего.

Обвиняемая уже имеет непогашенную судимость. Сейчас женщина арестована и ждет суда. Уголовное дело будет рассматривать Сковородинский районный суд, сообщает региональная прокуратура.