Учитель из Благовещенска поборется за выход в финал телешоу «Классная тема»
Новый телевизионный проект стартует на канале «Россия 1»
Самого яркого учителя, который может легко объяснить даже самое сложное, выберут на новом телевизионном шоу федерального канала. Одним из участников конкурсного отбора стала учитель русского языка и литературы из Благовещенска Марина Федосеева.
Участниками телепроекта могут стать педагоги со всех уголков страны. Сбор заявок на участие проходит на странице проекта в «ВКонтакте» до десятого августа. Кандидатам на участие в шоу необходимо заполнить анкету в мини-приложении телешоу «Классная тема», пройти небольшой тест по своему предмету, после чего останется загрузить видеовизитку с рассказом о себе, своих педагогических идеях, находках, открытиях. В финал телепроекта пройдут семь учителей со всей России. Лучших будет выбирать не только жюри, но и зрители путем голосования. В гранд-шоу, которое покажут на канале «Россия 1», будут участвовать популярные медийные персоны.
— Я решила когда-то, что даже если ты проиграешь, это нестрашно. Главное – не победа, а участие. Поэтому я грандиозных целей не ставлю перед собой. Будет очень приятно, если я пройду дальше. Первые два этапа я уже прошла, – поделилась планами амурская участница Марина Федосеева.
Это не первый конкурс в портфолио Марины Михайловны. Педагог активно участвует в большинстве конкурсов профессионального мастерства. Среди них городские конкурсы «Учитель года», «Признание». Марина Федосеева заняла второе место во всероссийском конкурсе Media Start, а в прошлом году стала участницей первого Всероссийского форума классных руководителей. Здесь педагог почерпнула массу полезной информации для себя: как классного руководителя, так и учителя-предметника.
Марина Михайловна семь лет преподает в 15-й школе. Она сама – выпускница и серебряная медалистка учебного заведения. Будучи школьницей, она увлекалась биологией и химией и мечтала стать хирургом, но любовь к литературе победила.
— Интересное событие случилось на выпускном вечере, – вспоминает учитель. – Когда в разгаре была развлекательная программа, к нам пришла аниматор-цыганка с шуточными предсказаниями. Мне выпала карточка со словами: «Все твои одноклассники по свету разбредутся, а ты навсегда в школе останешься, так как сама учителем станешь». Сейчас я с улыбкой вспоминаю эти строки.
И хотя юная выпускница собиралась поступать в педагогический университет, связывать свою жизнь с работой в школе не планировала. Однако уже после первой практики в школе свое мнение изменила.
— Школа – мой дом. Ей отдаю свое время и силы и по-другому жить не могу. А когда не остается сил, вспоминаю горящие глаза своих учеников и с новыми силами начинаю новый учебный день», – признается в любви своему делу педагог.
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