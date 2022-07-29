Учитель из Благовещенска поборется за выход в финал телешоу «Классная тема»

Фото: личный архив Марии Федосеевой

Самого яркого учителя, который может легко объяснить даже самое сложное, выберут на новом телевизионном шоу федерального канала. Одним из участников конкурсного отбора стала учитель русского языка и литературы из Благовещенска Марина Федосеева.

Участниками телепроекта могут стать педагоги со всех уголков страны. Сбор заявок на участие проходит на странице проекта в «ВКонтакте» до десятого августа. Кандидатам на участие в шоу необходимо заполнить анкету в мини-приложении телешоу «Классная тема», пройти небольшой тест по своему предмету, после чего останется загрузить видеовизитку с рассказом о себе, своих педагогических идеях, находках, открытиях. В финал телепроекта пройдут семь учителей со всей России. Лучших будет выбирать не только жюри, но и зрители путем голосования. В гранд-шоу, которое покажут на канале «Россия 1», будут участвовать популярные медийные персоны.

— Я решила когда-то, что даже если ты проиграешь, это нестрашно. Главное – не победа, а участие. Поэтому я грандиозных целей не ставлю перед собой. Будет очень приятно, если я пройду дальше. Первые два этапа я уже прошла, – поделилась планами амурская участница Марина Федосеева.

Это не первый конкурс в портфолио Марины Михайловны. Педагог активно участвует в большинстве конкурсов профессионального мастерства. Среди них городские конкурсы «Учитель года», «Признание». Марина Федосеева заняла второе место во всероссийском конкурсе Media Start, а в прошлом году стала участницей первого Всероссийского форума классных руководителей. Здесь педагог почерпнула массу полезной информации для себя: как классного руководителя, так и учителя-предметника.

Марина Михайловна семь лет преподает в 15-й школе. Она сама – выпускница и серебряная медалистка учебного заведения. Будучи школьницей, она увлекалась биологией и химией и мечтала стать хирургом, но любовь к литературе победила.

— Интересное событие случилось на выпускном вечере, – вспоминает учитель. – Когда в разгаре была развлекательная программа, к нам пришла аниматор-цыганка с шуточными предсказаниями. Мне выпала карточка со словами: «Все твои одноклассники по свету разбредутся, а ты навсегда в школе останешься, так как сама учителем станешь». Сейчас я с улыбкой вспоминаю эти строки.

И хотя юная выпускница собиралась поступать в педагогический университет, связывать свою жизнь с работой в школе не планировала. Однако уже после первой практики в школе свое мнение изменила.

— Школа – мой дом. Ей отдаю свое время и силы и по-другому жить не могу. А когда не остается сил, вспоминаю горящие глаза своих учеников и с новыми силами начинаю новый учебный день», – признается в любви своему делу педагог.