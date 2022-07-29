В Благовещенске пройдёт IX фестиваль уличного кино

Ежегодный фестиваль уличного кино (12+) пройдёт в пятницу, 29 июля, в Благовещенске на территории областного дома народного творчества. За понравившиеся российские короткометражные фильмы можно будет проголосовать светом фонариков.

В этом году конкурсная программа фестиваля уличного кино включает девять фильмов: «Ангел», «Невесомость», «MY VR», «Новая мама», «Холодно», «Молодой», «Нас всех убьет глобальное потепление», «Как разжечь потухший огонь», «Принципиально документально». Кроме этого, на открытой площадке фестиваля состоится знакомство с дебютной киноработой, созданной участниками летней смены «Школы креативных индустрий».

Конкурсный показ фильмов состоится в 20:00 у центрального входа в здание АОДНТ по адресу: ул. Горького, 129 и продлится около 2,5 часа. Телефон для справок: +7(4162) 777-811, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.