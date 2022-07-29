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29июля
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Надежда Багрова прокомментировала ситуацию с книжным шкафом

По словам гендиректора ОКЦ, общественники зря собирали деньги

Надежда Багрова прокомментировала ситуацию с книжным шкафом
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 29 июля, Амур.инфо писало о том, что благовещенские общественники объявили сбор средств на ремонт двери для книжного шкафа. Напомним, этот книгообмен находится на площадке около ОКЦ. Гендиректора Общественно-культурного центра возмутил этот сбор, о чём Надежда Багрова и написала в своём телеграм-канале.

— Дверь книгообменного шкафа, что располагается возле ОКЦ, снова на месте. Наш плотник её оперативно починил, – рассказала Надежда Багрова своим подписчикам. – Никаких денег мы за это ни с кого не собираем! Прошу на будущее общественников выходить сначала на руководство ОКЦ, а потом уже что-то предпринимать! Мы следим за всеми объектами, что находятся на нашей территории и оперативно приводим их в порядок, если это требуется.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Надежды Багровой

Отметим, что, по словам общественников, с которыми общался корреспондент Амур.инфо, они ранее договорились о ремонте двери с одной из благовещенских компаний .

— Мы когда ставили этот шкаф семь лет назад, нам руководство ОКЦ сказало, что его обслуживанием мы занимаемся сами. Так поступили и в этот раз. 25 июля, когда стало известно, что двери нет, я пыталась дозвониться в ОКЦ, чтобы перенести туда книги – под дождём они бы пропали. Но связаться ни с кем не удалось. Сегодня выяснилось, что старую дверь забрали на ремонт в ОКЦ, а позже её установили. Почему в этот раз они решили провести ремонт и не сообщили нам об этом, мне не известно, – пояснила корреспонденту Амур.инфо автор проекта книжного шкафа на ОКЦ Оксана Праскова.

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Не смогли договориться... )

  • Abrvalg

    Abrvalg
    3 часа назад

    Депутат благое дело сделал и отчитался в соцсетях быстро, а они возмущаются

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Какой депутат?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    да Багрова пробралась к власти

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 час назад

    Кто бы сомневался, а люди ищут не корыстные мотивы.

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