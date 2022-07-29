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В Благовещенске без вести пропал молодой мужчина

Предположительно, он утонул в Амуре

В Благовещенске без вести пропал молодой мужчина
Фото: Амур.инфо

В ночь с 28 на 29 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Благовещенске без вести пропал мужчина. По предварительной версии, он мог утонуть в реке Амур.

— 29 июля 2022 года в 1:20 в полицию поступило сообщение от женщины 1994 года рождения о том, что её супруг 1989 года рождения ушёл из дома по адресу: переулок Индустриальный, 16 на Амур и не вернулся. Предположительно, он находился в районе пересечения улицы Краснофлотской и переулка Пограничного, – сообщает пресс-служба благовещенской полиции.

В Главном управлении МЧС России уточнили, что в настоящее время силами полиции и водолазов амурского поисково-спасательного отряда проводятся поиски пропавшего. Пока мужчина не обнаружен.

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    К любовнице ушел.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А может и уплыл...

    Средняя скорость течения Амура - 5 км/час. Где его теперь спасатели могут искать?

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