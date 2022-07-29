В Благовещенске без вести пропал молодой мужчина

В ночь с 28 на 29 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Благовещенске без вести пропал мужчина. По предварительной версии, он мог утонуть в реке Амур.

— 29 июля 2022 года в 1:20 в полицию поступило сообщение от женщины 1994 года рождения о том, что её супруг 1989 года рождения ушёл из дома по адресу: переулок Индустриальный, 16 на Амур и не вернулся. Предположительно, он находился в районе пересечения улицы Краснофлотской и переулка Пограничного, – сообщает пресс-служба благовещенской полиции.

В Главном управлении МЧС России уточнили, что в настоящее время силами полиции и водолазов амурского поисково-спасательного отряда проводятся поиски пропавшего. Пока мужчина не обнаружен.