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29июля
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Амурские самозанятые за полгода заработали 2,7 миллиарда рублей

Больше всего зарегистрированных самозанятых в Благовещенске

Амурские самозанятые за полгода заработали 2,7 миллиарда рублей
Фото: Амур.инфо

По итогам первых шести месяцев 2022 года самозанятые в Амурской области получили доход в размере 2,7 миллиарда рублей, сформировав при этом 4,2 миллиона чеков об оказании услуг. Как рассказали в амурском управлении ФНС России, в настоящее время в Приамурье статус самозанятых имеют более чем 17 тысяч человек.

— Наибольшее количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход по городам распределено между Благовещенском (6 тысяч), Белогорском (1,3 тысячи) и Свободным (1,1 тысячи), – пояснили в пресс-службе налогового ведомства.

Самые высокие доходы у самозанятых амурчан в таких сферах как:

  • аренда квартир;
  • ремонт (строительство);
  • перевозка пассажиров;
  • маникюр (педикюр);
  • перевозка грузов.

Отметим, что документом, регламентирующим работу самозанятых, является закон от 28 июня 2022 № 206-ФЗ. С первого августа 2022 года вступят в силу изменения в этот закон, согласно которым стать самозанятым можно, пройдя регистрацию на Госуслугах. Причём такая возможность есть не только у граждан государств-участников Евразийского экономического союза, но и граждан Украины, ДНР и ЛНР.

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#экономика #финансы

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