В Благовещенске обновят систему водоснабжения и водоотведения

Концессионное соглашение на обновление коммунальной инфраструктуры Благовещенска подписали накануне. В его рамках ООО «АКС» проведет обновление коммунальной инфраструктуры города в сфере водоснабжения и водоотведения.

Работа по заключению соглашения была проведена совместно с правительством Амурской области. По условиям соглашения, ресурсоснабжающая организация реконструирует очистные сооружения канализации, инженерную инфраструктуру для посёлка Аэропорт, модернизирует системы водоснабжения и водоотведения, проведет строительство новых сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

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Наталья Баландина