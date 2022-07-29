Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 0

В Благовещенске обновят систему водоснабжения и водоотведения

Администрация заключила соглашение с коммунальщиками и министерством ЖКХ

В Благовещенске обновят систему водоснабжения и водоотведения
Фото: Амурские коммунальные системы

Концессионное соглашение на обновление коммунальной инфраструктуры Благовещенска подписали накануне. В его рамках ООО «АКС» проведет обновление коммунальной инфраструктуры города в сфере водоснабжения и водоотведения.

Работа по заключению соглашения была проведена совместно с правительством Амурской области.

По условиям соглашения, ресурсоснабжающая организация реконструирует очистные сооружения канализации, инженерную инфраструктуру для посёлка Аэропорт, модернизирует системы водоснабжения и водоотведения, проведет строительство новых сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

Просмотров всего: 105

#ЖКХ

распечатать


Происшествия

Молния попала в линию электропередачи в районе Садов Винзавода в Благовещенске
Происшествия

Несколько амурских посёлков остались без света
Общество 1

В Благовещенске перекрыли участок улицы Комсомольской

Общество 8

Коммунальщики придумали, как провести работы в Благовещенске без перекрытий
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь