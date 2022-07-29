Из-за ремонта на Тенистой в Благовещенске изменятся автобусные маршруты

Специалисты АКС проведут ремонт на сетях водоснабжения на улице Тенистой. В связи с этим движение по улице будет ограничено, а четыре автобусных маршрута изменят свои схемы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Ограничение движения будет действовать с 10 часов 29 июля до 20 часов 30 июля на участке от Пионерской до 50 лет Октября. Новые схемы движения общественного транспорта: Маршруты №№ 2к, 30 : 50 лет Октября – ж/д вокзал –50 лет Октября – Литейная – Пионерская – Тенистая и далее по маршруту.

: 50 лет Октября – ж/д вокзал –50 лет Октября – Литейная – Пионерская – Тенистая и далее по маршруту. Маршруты №№ 1, 39: 50 лет Октября – Литейная – Пионерская –Тенистая и далее по маршруту.

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Юлия Медведева