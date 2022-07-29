Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

Из-за ремонта на Тенистой в Благовещенске изменятся автобусные маршруты

Движение ограничат с сегодняшнего дня

Из-за ремонта на Тенистой в Благовещенске изменятся автобусные маршруты
Фото: Амур.инфо

Специалисты АКС проведут ремонт на сетях водоснабжения на улице Тенистой. В связи с этим движение по улице будет ограничено, а четыре автобусных маршрута изменят свои схемы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Ограничение движения будет действовать с 10 часов 29 июля до 20 часов 30 июля на участке от Пионерской до 50 лет Октября.

Новые схемы движения общественного транспорта:

  • Маршруты №№ 2к, 30: 50 лет Октября – ж/д вокзал –50 лет Октября – Литейная – Пионерская – Тенистая и далее по маршруту.
  • Маршруты №№ 1, 39: 50 лет Октября – Литейная – Пионерская –Тенистая и далее по маршруту.

Просмотров всего: 179

#дороги #строительство #транспорт

распечатать


Экономика 1

Белорусы помогут строить космодром Восточный
Общество 2

Мост через Зею: Василий Орлов пообещал помочь жителям улицы Горького и Первомайской
Общество 1

В Благовещенске перекрыли участок улицы Комсомольской

Спорт

В Тынде построили новый стадион
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь