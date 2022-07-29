Молния попала в линию электропередачи в районе Садов Винзавода в Благовещенске

Обновлено: 13:50



Отключение электрооборудования зафиксировали накануне в районе Садов Винзавода в Благовещенске.

Специалисты АКС предполагают, что в линию электропередачи попала молния. Отмечен отказ фидера № 12 подстанции «Кирпичная». Из строя вышло оборудование.

На месте работают специалисты службы воздушных линий и трансформаторных подстанций дирекции по электроснабжению АКС.

«Социальный объект подключили в течение часа. Большинство потребителей удалось запитать за два-три часа. Часть потребителей остаются без света. Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения неисправности и возвращения ресурса горожанам», – сообщили в АКС.

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«В 13:00 специалисты дирекции по электроснабжению ООО "АКС" запитали потребителей в районе Сады Винзавода. Был заменён ряд изоляторов, установлены новые шлейфы. После испытаний схему запустили в рабочем порядке», – сообщили в пресс-службе компании.