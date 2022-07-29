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29июля
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сегодня, 13:21 0

200 ударов газовым ключом: амурский ревнивец отправится под суд

Мужчина убил свою сожительницу в приступе ревности

200 ударов газовым ключом: амурский ревнивец отправится под суд
Фото: Амур.инфо

В середине мая 2022 года амурчанин в порыве ревности убил свою сожительницу. Уголовное дело на днях передали в суд, сообщает прокуратура Амурской области.

Житель Свободного из-за непогоды вернулся домой с работы пораньше и обнаружил свою сожительницу с чужим мужчиной. В приступе ревности обвиняемый набросился на незнакомца, но тот успел сбежать.

Всю силу гнева приняла на себя неверная подруга, ревнивец нанёс ей более 200 ударов газовым ключом по рукам, ногам и голове. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия #Свободный

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