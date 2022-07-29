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29июля
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Уроженец Средней Азии получил в Благовещенске два административных штрафа

Он сел за руль нетрезвым и не встал на миграционный учёт

Уроженец Средней Азии получил в Благовещенске два административных штрафа
Фото: Амур.инфо

28 июля в Благовещенске инспекторы ДПС остановили автомобиль Mazda Demio. Управлял иномаркой гражданин одной из среднеазиатских республик, мужчина 1992 года рождения. Иностранец сел за руль с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении. Иностранцу грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Правонарушителя доставили в отдел полиции. Оказалось, что иностранец находится на территории РФ без постановки на миграционный учёт по месту пребывания. За это ему вынесен ещё один административный штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#происшествия #ДТП #криминал

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