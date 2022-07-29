Вандалы оторвали дверь книгообменного шкафа на ОКЦ в Благовещенске

Неизвестные повредили книжный шкаф на ОКЦ. На протяжении семи лет жители и гости Благовещенска могли участвовать в книгообмене: приносить сюда свои книги или выбирать что-то новое для себя. Сейчас же бумажные издания оказались в опасности.

«Друзья, уличному книжному шкафу на площади ОКЦ (Ленина, 100) нужна помощь – шкаф лишился одной двери. Её, видимо, оторвали и украли. Для установки новой двери нужно собрать 13 тысяч», – обращаются к горожанам общественники.

Фото: Амур.инфо

Стоит отметить, что на утро 29 июля новую дверь уже установили. Как удалось выяснить корреспонденту Амур.инфо, три дня назад была внесена предоплата с просьбой быстрее провести работы. Дверь установили, но за неё ещё нужно расплатиться. В настоящее время собрано восемь тысяч рублей. Сбор продолжается.

Этот шкаф не впервые страдает от вандалов. Его ремонтируют уже в третий раз. До этого в книжном шкафу разбивали стекла, выламывали двери, воровали дверные ручки и даже два раза ломали декоративные бордюры. Сейчас общественники написали заявление в полицию и надеются, что виновные будут найдены.