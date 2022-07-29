Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 2

Вандалы оторвали дверь книгообменного шкафа на ОКЦ в Благовещенске

Общественники объявили сбор средств на его ремонт

Вандалы оторвали дверь книгообменного шкафа на ОКЦ в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Неизвестные повредили книжный шкаф на ОКЦ. На протяжении семи лет жители и гости Благовещенска могли участвовать в книгообмене: приносить сюда свои книги или выбирать что-то новое для себя. Сейчас же бумажные издания оказались в опасности.

«Друзья, уличному книжному шкафу на площади ОКЦ (Ленина, 100) нужна помощь – шкаф лишился одной двери. Её, видимо, оторвали и украли. Для установки новой двери нужно собрать 13 тысяч», – обращаются к горожанам общественники.

Фото: Амур.инфо

Стоит отметить, что на утро 29 июля новую дверь уже установили. Как удалось выяснить корреспонденту Амур.инфо, три дня назад была внесена предоплата с просьбой быстрее провести работы. Дверь установили, но за неё ещё нужно расплатиться. В настоящее время собрано восемь тысяч рублей. Сбор продолжается.

Этот шкаф не впервые страдает от вандалов. Его ремонтируют уже в третий раз. До этого в книжном шкафу разбивали стекла, выламывали двери, воровали дверные ручки и даже два раза ломали декоративные бордюры. Сейчас общественники написали заявление в полицию и надеются, что виновные будут найдены.

Просмотров всего: 264

#происшествия #культура

распечатать


Происшествия

Молния попала в линию электропередачи в районе Садов Винзавода в Благовещенске
Происшествия

200 ударов газовым ключом: амурский ревнивец отправится под суд
Общество

Уроженец Средней Азии получил в Благовещенске два административных штрафа
Происшествия 1

В московском хостеле в пожаре погибли восемь человек
Комментарии
Показать все (2)
  • Лингвист

    Лингвист
    20 минут назад

    И кто бы сомневался, что и эту дверь оторвут...

  • Корочка

    Корочка
    13 минут назад

    сильно дверь открыли, видимо почитать невмоготу стало

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь